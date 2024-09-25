Новый брутальный Honda Passport сохранит «атмосферник» V6 3.5

Марка подтвердила, что в следующем поколении кроссовер сохранит атмосферник V6 3.5, но двигатель станет мощнее. При этом SUV получит новый автомат.

© Колеса.ру

Модель Honda Passport новой генерации американское подразделение бренда впервые анонсировало в июле. Теперь же опубликованы полноценные фирменные фото и видеоролик замаскированного тестового образца. Вдобавок компания уточнила сроки премьеры: машину представят этой осенью, а в продажу новинка поступит в начале следующего года. Напомним, когда-то имя Passport носил близнец рамного внедорожника Isuzu Rodeo. Нынешняя же модель – это обычный кроссовер, который, по сути, является укороченной пятиместной версией Honda Pilot третьей генерации («четвертый» Пилот дебютировал в 2022-м). Актуальный Passport выпускают в США с 2018-го, рестайлинг он пережил в 2021 году.

В новом поколении Passport останется кроссовером, однако он станет брутальнее. Модель получит угловатый кузов и более строгую оптику. На официальных кадрах запечатлен «внедорожный» вариант TrailSport, такой SUV должен отличиться наличием еще более внушительного обвеса и дополнительной защиты днища, плюс ему наверняка перенастроят подвеску.

Размеры нового Honda Passport пока не раскрыты. Длина уходящего паркетника равна 4803 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1834 мм, колесная база – 2817 мм. Дорожный просвет составляет 206 мм.

Объявлено, что Passport сохранит бензиновый атмосферник V6 3.5. При этом двигатель модернизируют – в частности, он будет мощнее, хотя отдачу компания еще не назвала. На кроссовере предыдущего поколения мотор выдает 284 л.с. и 355 Нм. Также в Honda подтвердили, что новый SUV укомплектуют десятиступенчатым автоматом (прежней модели положен девятиступенчатый). Наконец, кроссовер будет иметь полный привод i-VTM4 второго поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

Между тем уходящий Honda Passport продолжает терять покупателей. Согласно статистике самой компании, с января по август 2024-го в Штатах продано 21 674 шт. – это на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К примеру, Honda Pilot за восемь месяцев разошелся по США тиражом 92 485 экземпляров (+22%).