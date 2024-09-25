В Stellantis появилась вакансия генерального директора компании

Президент Stellantis объявил о поиске нового генерального директора. Стало известно, что Stellantis ищет преемника генерального директора Карлоса Тавареса. Об этом было заявлено сразу же после того, как был представлен план по укреплению позиций компании в Северной Америке за счёт сокращения раздутых запасов и снижения цен на автомобили.

© Wikimedia Commons

Автопроизводитель намерен сократить свои запасы в США на 100 тысяч автомобилей уже к концу следующего года, сообщила финансовый директор компании Натали Найт.

Таварес, управлявший Stellantis с момента ее создания в начале 2021 года, сделал её одной из самых прибыльных групп в отрасли. Но в последнее время его работу постоянно критиковали из-за рекордного падения продаж и прибыли, что привело к падению стоимости акций. Он провёл агрессивную стратегию сокращения расходов, что на деле означало увольнение сотрудников на своих предприятиях. Найт подтвердила, что руководители продолжат реструктуризацию бизнеса группы в ближайшие годы.

Президент Stellantis Джон Элканн сказал, что дело не в качестве работы Тавареса. В январе 2026 года истекает срок действия его контракта, и вероятность, что он сохранит свою позицию после этого срока, сохраняется.

Накануне стало известно, что решением итальянского суда у главы Stellantis и производителя суперкаров Ferrafi Джона Элканна конфискованы деньги и активы на сумму почти 75 миллионов евро (84 миллиона долларов). Данная мера была применена в рамках расследования налогового мошенничества, которое было начато еще в начале 2024 года.