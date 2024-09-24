Китайский Leapmotor запускает продажу бюджетных электрокаров в Европе

Stellantis владеет 51% акций совместного предприятия Leapmotor International и имеет эксклюзивные права на производство, экспорт и продажу продукции Leapmotor за пределами Китая. Это первое подобное соглашение для традиционного западного автопроизводителя.

Компактный автомобиль T03 поступит в продажу уже в конце сентября по цене от 18 900 евро (около 2 миллионов рублей), внедорожник C10 — в октябре по цене от 36 400 евро (около 3,8 миллиона рублей).

Первоначально импортируемый из Китая, в дальнейшем T03 будет собираться в Европе, на заводе Stellantis в польском городе Тыхы, что может помочь бренду избежать пошлин Европейского союза на импортируемые китайские электромобили. Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес намекнул, что модель C10 может производиться в Европе, но не раскрыл подробностей.

Leapmotor, ставший 15-м брендом Stellantis, поможет четвертому по величине в мире автопроизводителю расширить линейку доступных электромобилей.

Ранее стало известно, что в Stellantis появилась вакансия генерального директора компании. Автопроизводитель, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, ищет замену Карлосу Таваресу. Об этом было заявлено сразу же после того, как был представлен план по укреплению позиций компании в Северной Америке за счёт сокращения раздутых запасов и снижения цен на автомобили.