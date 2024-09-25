В московских стационарных комплексах фиксации нарушений найден изъян

Не все московские камеры фиксируют непристёгнутый ремень и разговоры по телефону. В столичном Центре организации дорожного движения сообщили, что только 47% стационарных комплексов фиксации нарушений могут распознавать непристёгнутые ремни безопасности и использование телефона за рулём. Такие камеры занимают 95% в общем объёме парка.

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В ЦОДД рассказали, что за отслеживание пользования телефонами и ремнями отвечают камеры «Стрелка Плюс», которых насчитывается 47%. Такое же количество камер регистрируют наиболее частые нарушения. Например, превышение скорости, нарушение разметки и знаков. На оставшиеся 6% приходится наблюдение за СИМ, фиксируют нарушения правил остановки и непропуск пешеходов.

В Москве установлено 3,8 тысячи дорожных камер. Кроме стационарных используются также мобильные (3%), установленные на автомобилях ЦОДД, и передвижные (2%), где камеры — часть машины. Кроме фиксации правонарушений эти устройства также участвуют в розыске угнанных машин и сборе информации для анализа трафика.

Ранее стало известно, что в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение. Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве камеры Центра организации дорожного движения начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора. Пока это происходит в тестовом режиме.