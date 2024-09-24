В Италии представили крошечную, но очень дорогую Principessa D'oro Nero

В честь этого события автомобильное ателье Marani представило роскошную Principessa D'oro Nero в золотом обрамлении. Лимитированная серия состоит всего из 30 автомобилей и включает в себя модели Fiat 500 с мощностью 70 лошадиных сил и Abarth 695 с мощностью 180 лошадиных сил.

© Marani

Каждая была изготовлена вручную и имеет уникальное цветовое решение — двухцветную металлическую окраску шампань-золотого и черного цвета «Везувий» с бордовыми декоративными полосами. Невозможно не заметить хромированные детали и на кузове, и в салоне, отделанном натуральной кожей кремового оттенка.

© Marani

Передние сиденья декорированы золотым кантом. Потенциальные владельцы могут выбрать подголовники — в бархатном кремовом варианте или кожаные с золотыми кантиками и стразами. Руль также обтянут кожей с золотыми вставками. Ключи автомобиля имеют покрытие из полированного серебра 925 пробы под расцветку машины.

Машина продаётся с сумкой Marani для документов. Стоимость роскошного Fiat 500 Edizione Principessa в рублёвом эквиваленте составляет от 4 474 000 до 4 993 00 рублей, версия Abarth — от 6 019 000 до 6 534 000 рублей.