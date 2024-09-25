Вспоминаем баварский суперкар BMW Nazca M12

BMW Nazca M12 — это концептуальный суперкар, который мог бы стать преемником легендарного BMW M1, но, к сожалению, так и не перешел в серийное производство.

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Представленный более 30 лет назад, этот автомобиль до сих пор выглядит футуристично благодаря своему агрессивному дизайну и инновационным технологиям. Созданный Фабрицио Джуджаро, сыном знаменитого дизайнера Джорджетто Джуджаро, Nazca M12 был оснащен 5,0-литровым двигателем V12, аналогичным тому, что использовался в BMW 850i.

Двигатель выдавал 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента при весе автомобиля всего 1098 кг. Корпус из углепластика позволил добиться такой низкой массы, а уникальный дизайн, включая электропривод для окон в стиле "крылья чайки", сделал машину по-настоящему инновационной для своего времени.

Суперкар разгонялся до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигал максимальной скорости 290 км/ч. Вдохновленный болидами Формулы 1 и Group C, M12 имел отличные аэродинамические показатели с коэффициентом сопротивления 0,26. Несмотря на то, что BMW изначально не была полностью удовлетворена дизайном и предложила внести изменения, ни Nazca M12, ни его последующие версии (C2 и C2 Spider) так и не пошли в серийное производство.

Тем не менее, этот концепт остается знаковым для автомобильного мира и регулярно демонстрируется на выставках, таких как Concours Croatia.