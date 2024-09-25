Российский завод Great Wall начал сваривать кузова нового Haval. Телеграм-канал «Автопоток» поделился фотографией, по которой можно сделать выводы о долгосрочных планах концерна из Поднебесной. На территории завода в Узловой Тульской области запечатлели кузов Haval H3 на погрузчике. По данным инсайдеров, скоро новинку будут выпускать на российском заводе по полном циклу; пока кузова сваривают и окрашивают в тестовом режиме.

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Haval H3 появился в России в конце апреля, и пока к нам поставляют кроссоверы китайского производства. Скоро ситуация может поменяться, и тому две причины. Во-первых, по мере увеличения ставок утильсбора H3 рискует стать дороже более крупных, но собираемых в России F7 и Dargo. Во-вторых, в самом Китае технический клон Haval H3 — кроссовер KuGou — исчез из линейки: спрос оказался ниже ожидаемого.

Официально о планах сборки Haval H3 в России не сообщалось. В настоящий момент кроссовер стоит от 2,6 до 3,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации и наличия полного привода. Интересный нюанс: палитра состоит из четырёх оттенков (галактический черный, благородный агат, неоновый турмалин и пепельный антрацит), но красного среди них нет! Между тем именно красный кроссовер попался очевидцам в Туле: намёк на расширение цветовой гаммы?

Можно предположить, что переход к российской сборке будет сопровождаться унификацией: сейчас полноприводный Haval H3 оснащается турбомотором GW4B15L (177 сил, 270 Нм), а для большей локализации целесообразно перейти на двигатель GW4B15D (150 сил, 230 Нм), знакомый по «Джолиону» и новому F7. Оба мотора 1,5-литровые, но агрегат с литерой L импортный и поставляется из Китая, а мотор с литерой D собирают в Тульской области.