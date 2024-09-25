АвтоВАЗ рассказал, когда вернется Lada Largus Cross

Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин рассказал «Российской газете», что запуск производства 7-местного универсала, а также «внедорожного» исполнения Cross намечен на четвёртый квартал этого года. Весной этого АвтоВАЗ отмечал, что полная линейка будет сформирована не позднее сентября.

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Расширение гаммы версий должно вернуть модели былую популярность: «Очень надеемся, что нам удастся выйти на те объемы реализации, которые были ранее. Largus - это уникальный автомобиль по своим характеристикам», — отметил представитель автогиганта сайту RG.RU.

Кроме того, в Ижевске готовятся начать выпуск новой версии Comfort, которая встанет на ступеньку выше базового исполнения Classic. Редакция Quto выяснила подробности: свежая комплектация получит багажные рейлинги, мультимедийную систему и другие дверные карты.

В данный момент универсалы и фургоны Lada Largus пользуется весьма умеренным спросом со российской публики: в августе своих владельцев нашли 1 507 представителей этой модели. Для сравнения, в последний месяц лета Vesta разошлась тиражом 11 513 штук.

Кстати, автомобили Lada Largus теперь можно купить, сэкономив 470 000 рублей. Спойлер: но для этого нужно взять кредит и воспользоваться господдержкой.