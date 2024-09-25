Эксперт назвал основную проблему владельцев китайских автомобилей

Считается, что главной проблемой автомобилей из КНР сегодня является отсутствие нормальной логистики. Многие уверены, что когда она наладится, пойдут нормальные поставки, в России будут созданы склады, ситуация изменится. Однако эксперты думают иначе.

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Как уточняет портал "АвтоВзгляд", сложности с восприятием новых автомобилей из Китая россиянами в большинстве случаев связаны с привычкой, которая сложилась из опыта общения с европейскими, корейскими, японскими и американскими производителями. Их принцип - любой продукт (не только автомобиль) - это, в том числе, комплекс услуг, включающий в себя постпродажную гарантию, сервис, запчасти и прочее. На самом деле это была договоренность с дилерами.

Наработка постпродажного обслуживания автомобиля китайскими брендами происходит прямо сейчас. Россия - подходящая для этого страна: на машинах у нас принято ездить долго, а потому сервис и запчасти востребованы. Китайцы учатся быстро, но на то, чтобы создать полноценный комплекса услуг по обслуживанию автомобиля, нужно достаточно много времени.

По мнению генерального директора УК "К-Групп" Михаила Мартынова, сейчас стало проще с мануалами по ремонту на русском языке - к дилерам они попадают примерно через полгода после запуска новой модели. Также мануалы уже есть на станциях ТО. Сложнее с каталогами запчастей: для некоторых марок каталоги для подбора деталей недоступны.

Еще один важный момент - есть и каталог, и номер запчасти, но не факт, что деталь придет нужная. Есть риск неправильного вложения, либо получения аналогов, которые продаются под видом оригинала.

Официальные дилеры обычно всегда имеют расходники для техобслуживания - колодки, масла, фильтры и прочее. Если же автомобиль попадет в ДТП, ремонтировать его сложнее: некоторые детали приходится ждать 1-3 месяца из Китая. А у неофициалов ситуация еще сложнее: нет элементов для кузовного ремонта, либо можно достать только оригинальные, сроки поставок запчастей затягиваются.

Также европейцы, японцы и американцы вели электронные каталоги автозапчастей. По артикулам они определяли, какие запчасти самые востребованные и производили их. В КНР такого нет - каталоги либо не составлены, либо не оцифрованы.

Ранее "РГ" писала, что Россия стала крупнейшим экспортным рынком для автомобилей из Китая.