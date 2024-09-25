В России замечен в продаже новый Volkswagen Golf

В России появился в продаже новый Volkswagen Golf за 4 млн рублей.

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В России в продаже появился обновленный хэтчбек Volkswagen Golf. Рестайлинговую модель продают в нескольких московских дилерских центрах по цене от 4 млн руб. Почитать еще: Если бы не рейка!

Мировая премьера обновленного Volkswagen Golf прошла в начале 2024 года. В РФ модель продают только в комплектации R-Line Lite. Под капотом автомобиля 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и автомат. Для сравнения, около 4 млн рублей сегодня стоят китайские кроссоверы с хорошим оснащением и пакетом опций.