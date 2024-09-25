До 25% поднялись цены для россиян на автомобили из Южной Кореи

Популярные для ввоза в Россию из Южной Кореи автомобили европейских брендов с начала 2024 года подорожали на 5-25%. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

© РИА «Новости»

«В начале года рост цен частично сдерживала благоприятная валютная конъюнктура, сейчас она закончилась. Есть модели, которые подорожали на 20-25% — это относится к BMW 5 Series и X5, также сильно подорожали Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan», — рассказал Рогов.

По его словам, в меньшей степени выросли в цене автомобили тех брендов, которые ранее были непопулярны в России — такие как Peugeot или Mini. Они с начала года подорожали максимум на 5-7%.

Помимо изменения валютных курсов, на стоимость подержанных автомобилей в Южной Корее повлиял спрос на те или иные модели со стороны россиян. Местные дилеры поняли, какие автомобили пользуются повышенным спросом для экспорта и сильно подняли цены именно на них, уточнил Рогов.