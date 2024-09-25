Автоэксперт рассказал, какие кроссоверы нельзя покупать на вторичке

Александр Ковалев из компании Expocar рассказал "Российской газете" о том, какие кроссоверы не следует покупать на вторичке.

© Российская Газета

"На пятом месте в этом списке стоят BMW X1 и X3 с проблемными двигателями серии N20, которые выпускались с 2011 по 2015 годы (X1) и до 2017 года (X3). Обслуживание этих автомобилей дорогое, а ремонт - частое и затратное удовольствие, которое не оправдывает престижную эмблему на капоте.

Четвёртое место занимают кроссоверы Chery Tiggo T11 (2005-2013) и Geely Emgrand X7 I (2011-2016), построенные на базе Toyota RAV4. Их основной проблемой является коррозия кузова, характерная для многих китайских автомобилей, выпущенных в 2000-х и начале 2010-х годов.

На третьем месте - Volkswagen Tiguan I поколения. Двигатели этого кроссовера особенно чувствительны к качеству топлива и обслуживанию. Несмотря на довольно высокую стоимость для своих лет, найти ухоженный экземпляр сегодня практически нереально.

Второе место занимает Brilliance V3 - автомобиль с множеством проблем. Низкое качество сборки и дефицит запчастей - основные недостатки, особенно учитывая, что бренд больше не представлен в России. Единственное, в чём можно быть уверенным, - это механическая коробка передач.

Первое место занимают несколько китайских кроссоверов, ушедших с российского рынка после банкротства брендов, такие как Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600. У этих машин множество недостатков, начиная от низкого качества комплектующих и заканчивая сложностью обслуживания. Запчасти для этих моделей становятся всё более труднодоступными, что в совокупности делает покупку этих автомобилей крайне нежелательной", - отметил специалист.

Ранее эксперт Игорь Боярский рассказал "РГ" о том, чем опасны для автомобиля мойки самообслуживания.