Приближается обновление BMW 1 серии: новые версии и спорт-пакет

Хэтчбеку BMW 1 серии добавили новых версий и спорт-пакет. С ноября 2024 года в линейке модели появятся исполнения с обозначениями 116 и 123 xDrive, а для топового M135 xDrive станет доступен опциональный пакет M Technology, в состав которого включили несколько упрочненных и облегченных компонентов подвески, а также усилители кузова.

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Компания BMW анонсировала ряд улучшений и изменений в линейке хэтчбеков 1 серии (F70). Все они станут доступны с ноября. Обещана новая начальная версия BMW 116 с «турботройкой» 1.5 (122 л.с., 230 Нм), семиступенчатым «роботом» Steptronic и разгоном до 100 километров в час за 9,8 секунды. Также в гамму добавлен полноприводный BMW 123 xDrive. У него двухлитровый бензиновый двигатель с 48-вольтовой надстройкой (пиковая отдача — 218 л.с. и 360 Нм) и роботизированная коробка передач, а ускорение до ста занимает 6,3 секунды.

© BMW

© BMW

© BMW

Наконец, самое интересное — это пакет M Technology для «заряженного» BMW M135 xDrive. Который улучшит ездовые характеристики хэтчбека, но не сделает его быстрее, чем он есть сейчас. Набор включает усиленные штоки передних амортизаторов, облегченные алюминиевые стабилизаторы и дополнительные распорки в днище. Бонусом идут тормоза M Compound, 19-дюймовые колеса M forged, кресла M Sport с интегрированными подголовниками и внешний глянцевый черный декор M High-Gloss Shadowline.

© BMW

© BMW

© BMW

Под капотом M135 xDrive без изменений. Двухлитровый турбомотор B48 выдает 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента и работает в паре с «роботом». Время разгона до «сотни» по сравнению с предшественником в кузове F40 выросло с 4,7 до 4,9 секунды. Максимальная скорость при этом осталась прежней — 250 километров в час. В Германии за такую «копейку» просят 56 200 евро (5,8 млн р.), тогда как BMW 116 обойдется в 32 900 евро (3,4 млн р.).