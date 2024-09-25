Atom запускает облачную систему управления автопарком

Стартап Atom запускает в России систему управления автопарком. Облачная система заработает в тестовом режиме уже в этом году: она позволит владельцам бизнеса, например таксопаркам, и частным лицам удаленно управлять автопарком при помощи телематического оборудования. Проще говоря, собирать, обрабатывать и систематизировать информацию о машинах в автопарке. Причем к Хабу можно подключить любые автомобили, а не только электрические Atom.

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Работает система следующим образом. На автомобили корпоративного (и не только) парка устанавливается телематическое оборудование, которое собирает данные о состоянии машины, ее геопозиции, стиле вождения и других ключевых параметрах. Бортовой компьютер обрабатывает информацию и передает ее в облако Атом Хаба через защищенный шлюз.

«Защита данных разрабатывалась в сотрудничестве с Лабораторией Касперского, — рассказали в Atom. — Шлюз обеспечивает высокий уровень кибербезопасности, фильтруя и контролируя весь входящий и исходящий трафик, предотвращая несанкционированный доступ к системам транспортного средства и выполняя ряд других важных функций».

В компании пояснили, что Атом Хаб позволит сэкономить время на выполнении операционных задач: с облачной системой этот процесс занимает около 30 часов в месяц против 150 часов без него. Из важного — к Атом Хабу можно подключить не только электромобили Atom, но и машины других брендов. Ими можно будет управлять удаленно, осуществлять мониторинг, давать оценку работы водителей и вести учет затрат.

Кроме того, система позволяет в реальном времени проводить диагностику транспортного средства: отслеживать уровень заряда, жидкости, давление в шинах, а также получать историю технического обслуживания и напоминания о плановом ТО.

Запуск Атом Хаба в тестовом режиме запланирован на декабрь 2024 года.

В начале сентября стартап Atom совместно с «Лабораторией Касперского» представили прототип упомянутого шлюза безопасности, который позволит защитить электрокары марки от киберугроз — взлома, заражений вирусами, подмены ПО во время обновления и прочего. Шлюз работает на базе операционной системы KasperskyOS и соответствует правилам ООН в сфере кибербезопасности. Его будут выпускать в России усилиями компании Kraftway.