В России готовят новый запрет для водителей

В России разрабатывается законопроект о запрете курения электронных сигарет за рулем и штрафе за такие действия в размере 1,5 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, изменения могут быть внесены в пункт 2.7 ПДД, который в настоящее время запрещает водителю пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Минтранс предлагает расширить запрет до «всех устройств», чтобы руки водителя были полностью свободны. Если поправки примут, камеры будут фиксировать и курение, и просмотр мессенджеров или видео в телефоне, отмечает канал.

В Национальном автомобильном союзе пояснили, что запрет может коснуться электронных сигарет. Если камеры зафиксировали нарушение, то водителю грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. Также обсуждают вопрос об обычных сигаретах, но его нужно рассматривать отдельно.

Проект находится на этапе публичного обсуждения, дорабатывать его будут до 10 октября, отметил Mash.

Ранее депутат Артем Метелев сообщил о подготовке Госдумой законопроекта об увеличении штрафа за курение в неположенных местах. Парламентарий отметил, что необходимость повысить штрафы возникла из-за повсеместного использования вейпов, которые курят даже в магазинах и музеях. Более того, происходит тотальное курение вейпов в школах и здоровые дети «не могут воспользоваться нормально даже туалетом», подчеркнул он.