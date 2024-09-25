Эксперт перечислил слабые стороны Hyundai Santa Fe

«За рулем» перечислил слабые стороны Hyundai Santa Fe 2013-2018 годов выпуска. В Hyundai Santa Fe третьего поколения (DM) больше всего критики обрушивается на лакокрасочное покрытие кузова, которое не обеспечивает надежной защиты от гравия с дороги. Особенно слабые места на кузове вокруг ветрового стекла.

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Также на Santa Fe может возникать стук рулевой рейки. Причина неисправности в износе гибкой муфты на рулевой колонке. Модель комплектуется бензиновыми двигателями 2.4 GDI, 2.4 MPI, 3.3 и турбированным 2.0. И эти агрегаты очень хвалят. Что касается дизельных агрегатов объемом 2.0 и 2.2 литра, то их считают не очень надежными.

По причине заправки некачественным топливом у них часто выходят из строя клапаны EGR и ТНВД. Сажевый фильтр служит относительно недолго, а еще дизельные двигатели Santa Fe славятся масложором. Отличаются надежностью 6-ти ступенчатые МКПП M6LF и M6GF. Что касается АКПП A6LF2/3, то этому агрегату требуется замена фильтров и масла каждые 50 тысяч км. Но это при условии, если автомобиль эксплуатируется динамично или в условия бездорожья.

Задняя подвеска имеет малый ход, из-за чего на больших ямах может произойти пробой. У моделей выпуска до 2013 года задний дифференциал имеет хрупкий корпус, который в случае механического воздействия (удара) может расколоться. Hyundai Santa Fe третьего поколения на вторичном рынке сегодня стоит от 1,5 млн до 3,5 млн рублей.