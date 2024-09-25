В Госдуме объяснили, зачем нужна индексация утильсбора

Депутат Гутенев объяснил, зачем поднимать утильсбор. В Госдуме заявили, что власти приняли решение увеличить ставки утилизационного сбора из-за роста спроса на китайские автомобили в России. По словам главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, мера позволит остановить экспансию рынка зарубежными производителями.

© Quto.ru

«Это вынужденная и, к сожалению, запоздалая мера. Этот сбор много лет не сопровождался индексацией, что привело к очень успешной экспансии нашего рынка со стороны, в первую очередь, китайских производителей. В условиях беспрецедентно низкой процентной ставки и поддержки экспорта, которые есть в Китае, они демпингуют и захватывают наш рынок», — заявил политик.

Гутенев отметил, что в количественном выражении продажи АвтоВАЗа выглядят «весьма прилично», но по ценовым показателям отечественные машины занимают менее 10% российского рынка.

«Это критичная граница, которую не надо давать переступать», — считает депутат.

Он также напомнил, что проект индексации ставок утильсбора был разработан экспертным советом Госдумы по автопрому. Нововведения были поддержаны правительством, и 13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.