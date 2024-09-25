Китайский SAIC показал концептуальное купе с дизайном в стиле Lancia

Совместное предприятие SAIC и GM показало футуристическое купе. Новинка дебютировала в статусе концепт-кара, демонстрирующего стилистические решения, которые в дальнейшем будут реализованы на серийных моделях SAIC-GM для рынков АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Фотографии новинки публикует китайский Autohome, а Carscoops обращает внимание на двери-«крылья чайки», приземистый силуэт и то, что дизайн передней части автомобиля напоминает Lancia.

© Motor.ru

Концепт назвали Light of ASEAN, и единственное, что известно о его начинке — это то, что он электрифицирован. SAIC-GM предпочли сосредоточится не на технических подробностях и динамических показателях, а на дизайне. К характерным особенностям можно отнести Y-образную световую подпись спереди, напоминающую шоу-кар Lancia Pu+Ra HPE, и пару дверей, открывающихся вверх и обеспечивающих доступ к четырехместному салону.

© Wuling

© Wuling

© Wuling

Задняя часть концепта выполнена, как у фастбека, а венчает корму единый фонарь. Примечательно, что у Light of ASEAN отсутствуют эмблемы и логотипы, при этом прослеживаются очевидные отсылки к современным моделям MG, бренда, принадлежащего SAIC.

В ходе презентации СП SAIC-GM озвучило планы по освоению рынков стран Юго-Восточной Азии — это Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. В первую очередь автопроизводитель намерен развивает направление автомобилей на новых источниках энергии (NEV), причем речь идет о «новой производственной цепочке», которая появится к 2030 году.

На сегодняшний день SAIC-GM (в СП также входит Wuling) поставляет автомобили в 104 страны за пределами Китая. С января по август 2024 года на экспорт было отгружено более 1,07 миллиона машин на сумму 6,615 миллиарда долларов.