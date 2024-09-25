В России стартовали продажи кроссоверов Knewstar 001. Официальные дилеры готовы предложить несколько комплектаций: Luxury, Flagship и Flagship Sport. В первых двух комплектациях мощность двухлитрового турбомотора составляет 200 л.с., а в топовой — 238 л.с. Во всех вариантах двигателю ассистирует классический 8-диапазонный «автомат».

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В исполнении Luxury автомобиль можно приобрести за 3 795 990, а с учётом специальных программ — за 3 395 990 рублей. Цена версии Flagship — 4 025 990/3 625 990 рублей, а Flagship Sport — 4 125 990/3 725 990 рублей.

Напомним, что купеобразный вседорожник Knewstar 001 представляет собой хорошо знакомую россиянам «Тугеллу», которую теперь выпускают на новом заводе неподалёку от российско-китайской границы.

Эксклюзивным дистрибьютором марки на российском рынке стала компания ООО «СЛАВА МОТОРС РУС», что вдобавок занимается брендом Belgee. После выхода модели 001 ожидается появление других продуктов.

Название бренда составлено из трёх частей — K, New и Star, что означает «Новая звезда класса К». Такие небесные тела отличаются стабильностью и являются наиболее перспективной целью для поиска внеземной жизни.

Между тем, марка Geely раскрыла российские комплектации кроссовера Cityray. Как стало известно редакции Quto, в локальной версии вседорожник получит 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 147 сил.