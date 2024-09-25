Названы главные минусы Toyota Camry с пробегом

Руководитель СТО Козловский перечислил недостатки подержанных Toyota Camry.

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Бизнес-седан Toyota Camry отличается высокой надежностью, но все же имеет недостатки. В особенности это касается 8–10-летних экземпляров, где часто меняются стойки, втулки переднего стабилизатора и тормозные диски, которые перегреваются и деформируются в результате заклинивания суппортов, рассказал представитель сети автосервисов FIT Service Дмитрий Козловский. Он подчеркнул, что в целом Camry всех поколений является надежной моделью.

Двигатель этого автомобиля обладает ресурсом в сотни тысяч километров. Но есть машины с перегревом, задирами и масложором, рассказал Козловский. На некоторых экземплярах бьет руль из-за того, что плохо отбалансированы колеса, неправильный развал-схождение и так далее.