Началось серийное производство электрического Lada Largus в Ижевске

На заводе "Лада Ижевск" стартовало серийное производство электрической модификации Lada e-Largus, который на сегодняшний день является наиболее локализованным электрокаром в России.

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"Уровень локализации (e-Largus - прим. "РГ") составляет более 80%", - передаёт слова Максима Соколова, главы АвтоВАЗа, специальный корреспондент "Российской газеты".

Президент компании отметил, что в Ижевске осуществляются сварка и окраска кузовов, а также финальная сборка автомобиля.

Производство элементов батарей осуществляется в Санкт-Петербурге. Ранее "РГ" рассказывала, что поставками аккумуляторов займётся "САЭ", входящая в состав НПП "Итэлма".

Для Lada e-Largus предусмотрены батареи двух вариантов: стандартная ёмкостью 61 кВт•ч и "облегчённая" ёмкостью 45.7 кВт•ч. Первая имеет двойную конструкцию и устанавливается в зоне, где у Lada Largus с ДВС располагается бензобак, а также под капотом. Облегчённый вариант представлен одной батареей, которая размещена в задней части авто. Заявленный запас хода - не менее 390 км по циклу NEDC.