У дилеров заканчиваются запасы китайских автомобилей

Запасов китайских автомобилей в России хватит на один месяц. После повышения утильсбора с 1 октября на рынке ожидается снижение спроса на новые автомобили. Поэтому дилеры не заваривали свои склады. В начале года китайские автопроизводители отправили рекордное количество машин в Россию, ожидая высоких продаж, которые превышают возможности российского рынка, считает независимый автоэксперт Олег Мосеев.

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По словам эксперта, чтобы получить статус дилера, автоцентр должен был закупить не менее 100 машин. Поэтому в конце 2023 года было закуплено много автомобилей и зафиксировано «перезатаривание».

По данным «Газпромбанк Лизинга», к концу сентября по всей России запасы машин составили 80 тыс. единиц. Для сравнения, в начале года эта цифра составляла 94 тыс. автомобилей. По версии «Авто.ру Бизнес», в начале 2024 года стоки дилеров составляли около 130 тыс. машин.

Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что в августе было продано 90 тыс. новых автомобилей китайских марок. И это рекордный показатель для машин из КНР. При сохранении такой же покупательской активности нынешних запасов хватит примерно на один месяц.

Представители «Рольфа» и «Борисхова» отмечают, что сейчас дилерские стоки рассчитаны на один-два месяца. Директор департамента продаж новых автомобилей дилера «Рольф» Николай Иванов считает, что в сентябре и октябре ожидается рост продаж машин. А после повышения утильсбора, в ноябре и декабре, продажи пойдут на спад. Той же точки зрения придерживаются в АГ «Авилон».