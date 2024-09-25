Стало известно, на что россияне меняют автомобили ушедших брендов

Отечественные марки стали самыми востребованными у россиян в сегменте автомобилей с пробегом, выяснили в ходе исследования эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» (есть в распоряжении Банки.ру). По итогам восьми месяцев российские авто заняли 28% рынка и обогнали исторических лидеров б/у сегмента – «японцев». Топ-3 все еще замыкают немецкие марки, но спрос на них существенно снизился, отмечают аналитики.

За восемь месяцев 2024 года продажи легковых автомобилей с пробегом составили 4,2 млн единиц, сократившись за год на 6,3%. Такую тенденцию эксперты связывают с переориентацией спроса на новые автомобили и ростом среднего срока владения автомобилем, который сейчас составляет 5-6 лет.

Продажи российских авто подросли на 2% и составили 1,16 млн единиц. Спрос на подержанные иномарки из Японии и Германии, напротив, заметно снизился – на 13% и 11% соответственно, до 1,08 млн и 556 тысяч единиц. Японские машины, исторически лидировавшие в сегменте б/у автомобилей, в этом году переместились на второе место с долей рынка 26%. «Немцы» остались на третьей позиции и заняли 13,4% продаж.

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Перепродажи британских и американских марок просели на 14% и 13% соответственно, до 31,8 тысячи и 280 тысяч машин. При этом их доли сопоставимы с прошлым августом - 0,8% и 6,7% соответственно. Стабильна пока и доля «корейцев» (13,2%), они же продемонстрировали минимальное снижение перепродаж среди других «недружественных» брендов – на 6%, до 548,2 тысячи единиц.

Из российских брендов россияне чаще всего покупали подержанные Lada – 1,02 млн единиц против 1 млн единиц годом ранее. Среди японских авто лидирует Toyota с 421,7 тысячи легковушек (годом ранее – 495,4 тысячи единиц). У «немцев» в топе Volkswagen, показавший спад перепродаж к прошлому году с 196 тысячи до 180,4 тысячи авто. На первое место среди корейских брендов вырвалась Kia, обогнав прошлогоднего лидера Hyundai – 223,6 тысячи и 205,6 тысячи машин соответственно против 250,5 тысячи и 260,8 тысячи в прошлом году.

Эксперты также отметили рост продаж подержанных китайских машин. С января по август 2024 года перепродажи выросли более чем в 1,5 раза - до 140,5 тысячи единиц. Тем не менее, если на рынке новых автомобилей «китайцы» занимают более 50%, то в сегменте авто с пробегом их доля пока остается минимальной – на уровне 3%.

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