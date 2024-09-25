Tesla Model 3 RWD признали самым эффективным электромобилем в Великобритании

Tesla Model 3 RWD был признан самым эффективным электромобилем в Великобритании, проехав 410 км на одном заряде.

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Tesla Model 3 RWD признана самым эффективным электромобилем в Великобритании по версии «What Car?». В тесте участвовали 12 электромобилей разных классов, включая старые и новые модели. Tesla Model 3 показала впечатляющие результаты, проехав 410 км на одном заряде и продемонстрировав среднюю эффективность 7 км на кВт-ч, что значительно превзошло показатели конкурентов, таких как Audi Q6 e-tron с результатом 4,8 км на кВт-ч, сообщает 32cars.ru.

Эксперты подсчитали, что владельцы Tesla Model 3 тратят около 508 фунтов стерлингов (63 тыс. рублей) на каждые 16 000 км пробега, что делает её одной из самых экономичных машин в условиях роста цен на электроэнергию. Тест также показал долговечность Tesla Model S, которая, несмотря на возраст и пробег более 400 тыс. км, превзошла некоторые современные модели.