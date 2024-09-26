Voyah Courage бросает вызов Tesla: больше запас хода и ниже цена

Новый Voyah Courage от Dongfeng предлагает запас хода до 905 км и стоит дешевле Tesla Model Y, начальная цена — 2,7 млн рублей.

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Китайский электромобиль Voyah Courage от Dongfeng готов составить серьезную конкуренцию Tesla Model Y. Этот электрический кроссовер способен проехать до 905 км на одном заряде, что значительно превышает автономность Model Y Long Range. Несмотря на впечатляющие характеристики, цена Voyah Courage начинается с 209 900 юаней (примерно 2,7 млн рублей), что делает его более доступным вариантом, сообщает 32cars.ru.

Помимо дальнобойности, Courage впечатляет своим высокотехнологичным интерьером «Happy Cockpit». Внутри находится 15-дюймовый OLED-дисплей, который можно передвигать, сиденья с функцией «нулевой гравитации», а также система автономного вождения уровня 2 от Huawei. Электромобиль уже доступен для предварительного заказа в Европе, усиливая конкуренцию в быстро развивающемся сегменте электрических кроссоверов.