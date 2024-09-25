Аналитики назвали самые популярные в России автомобили с пробегом

Аналитики назвали самые популярные у россиян автомобили с пробегом. В период с января по август 2024 года вторичный авторынок России сократился на 6,3% по сравнению с первыми 8 месяцами прошлого года. Всего с начала года было перепродано 4,2 млн единиц техники. По мнению экспертов, связано это с ростом продаж новых автомобилей.

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Среди наиболее востребованных у россиян машин лидируют отечественные бренды, продажи которых в 2024 году увеличились на 2%, до 1,16 млн штук. К слову, российские легковушки занимают на данный момент 28% рынка.

«Укрепление российских брендов на рынке авто с пробегом — это предсказуемый тренд, связанный в том числе с их обширным парком в нашей стране. Снижение показателей перепродаж можно объяснить и заметным ростом среднего срока владения автомобилем. По нашим оценкам, он сейчас составляет 5-6 лет», считает исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

Помимо этого, спросом пользуется продукция японских и немецких марок, однако спрос на них заметно просел. С начала года было перепродано на 13% (1,08 млн штук) и 11% (556 тыс. штук) соответственно меньше, чем в 2023-ем. В итоге на долю «японцев» приходится только 26% рынка, «немцев» — 13,4%.

Объём перепродаж южнокорейских иномарок на вторичном рынке снизился на 6%, до 548,2 тыс. штук. Кроме того, за последний год сократился спрос на британские (-14%, до 31,8 тыс. штук) и американские (-13%, до 280 тыс. штук) автомобили с пробегом.

Одновременно сообщается, что более востребованными становятся китайские подержанные автомобили. С начала года новых владельцев нашли 140,5 тысяч машин — в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.