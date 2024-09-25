Названы самые важные автомобильные опции

Составлен портрет идеального автомобиля для российских автомобилистов. Европейский кроссовер серого цвета с чёрным салоном и пакетом зимних опций. Так выглядит идеальный автомобиль для российских автомобилистов, если суммировать все предпочтения. «Росгосстрах» выяснил, как жители России представляют себе автомобиль мечты.

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Большинство (62%) респондентов предпочитают нейтральные цвета кузова: серый (27%), чёрный (23%) и белый (12%). Меньше предпочтений россияне отдали синему (7%) и красному (6%) цветам.

Салон идеального автомобиля должен быть чёрным, так считают 44% опрошенных. Белый и коричневый цвета набрали по 14%. Ещё россиянам нравятся бежевые (12%), бордовые (9%) и оранжевые (7%) цвета интерьер.

Лидером по типам кузовов стал кроссовер — 38% респондентов выбрали именно этот вариант. На втором месте — седан (25%), на третьем — внедорожники (12%). Немного отстают хэтчбеки — 10%. Меньше голосов набрали универсалы (9%) и минивэны (6%).

Респонденты считают, что автомобиль мечты должен быть из Европы (30%), Японии (22%) или Кореи (19,5%). Ещё 11% предпочли бы китайский автомобиль, а российский — 10% респондентов. Меньше всего россиян привлекают автомобили из США — всего 7,5%.

Самыми важными опциями россияне назвали «зимний пакет», который включает в себя подогрев сидений, руля и лобового стекла. Этот вариант назвали 51% опрошенных. Климат-контроль занял второе место, эту опцию считают важной 33% респондентов. Третье место — у системы автозапуска (25%).

Ещё россиянам важны бесключевой доступ (18%), панорамная крыша (13,5%) и голосовое управление (11%).