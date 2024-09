Кроссовер Changan CS75 Plus сменил поколение и не подорожал

Кроссовер Changan CS75 Plus сменил поколение в Китае и не подорожал. CS75 Plus четвертой генерации выходит на китайский рынок пока в единственной модификации со связкой 1,5-литрового мотора и восьмидиапазонного автомата, привод у такого автомобиля передний. Модель оценили в 121,9−129,9 тысячи юаней (1,6−1,7 миллиона рублей) — столько же до недавнего времени стоил и «третий» CS75 Plus, но с появлением кроссовера нового поколения его начальная цена снизилась до 99,9 тысячи юаней (1,32 миллиона рублей). Changan CS75 Plus обещан и россиянам — он доберется до нашего рынка уже этой осенью, но это будет не четвертое поколение, а третье.

© Motor.ru

«Китайские автомобили» пишут, что «четвертый» CS75 Plus крупнее одноименной модели второго поколения, которая в настоящее время представлена в России — новинка на семь сантиметров длиннее. Из особенностей экстерьера — новая безрамочная радиаторная решетка с объемным рисунком, светящаяся полоса во всю ширину передней части, протянувшаяся вдоль кромки капота, и пунктирная световая подпись.

© Changan

© AutoHome.com.cn

В салоне — единая консоль, состоящая из трех экранов, включая сенсорную панель для пассажира спереди. Селектор коробки передач расположен на рулевой колонке, на центральном тоннеле имеется ниша с двумя беспроводными зарядками для смартфонов, а вместо классических дверных ручек — электронные рычажки.

На первом этапе в Китае предлагается только вариант с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 178 лошадиных сил, пару которому составляет восьмидиапазонный автомат. Привод у такого CS75 Plus только передний. Позже появится и полноприводная модификация с мотором на 2,0 литра.

В Россию же до конца осени приедет Changan CS75 Plus третьего поколения. По предварительным данным, такой кроссовер получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin вместо шестидиапазонной, а работать она будет в связке как с полуторалитровым мотором мощностью 188 лошадиных сил, так и с двухлитровым агрегатом на 233 силы.