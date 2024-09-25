Эксперт рассказал, зачем автомобилям нужен фальшвыхлоп

Бутафорские выхлопные трубы — не только для вида!
Эксперт «За рулем» рассказал, зачем автомобилям нужен фальшвыхлоп.
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Правда ли, что многие автопроизводители используют бутафорские выхлопные трубы?
Ответ эксперта Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
— Да. Такие решения встречались и встречаются на самых разных машинах, премиумных и не очень. Конкретное исполнение бывает разное: у одних труба выхлопа просто смотрит в землю, у других глядит в бампер, но с декоративной частью не соединяется. В основе такого подхода – как дизайнерские изыски, так и здравый смысл. Горячая выхлопная труба располагается подальше от пластика, а сам фальшвыхлоп всегда остается чистеньким и эффектно выглядит.