$92.86-0.06103.41+0.19
Войти в почту

Бутафорские выхлопные трубы — не только для вида!

Эксперт «За рулем» рассказал, зачем автомобилям нужен фальшвыхлоп.

Эксперт рассказал, зачем автомобилям нужен фальшвыхлоп
© За рулем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что многие автопроизводители используют бутафорские выхлопные трубы?

Ответ эксперта Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

— Да. Такие решения встречались и встречаются на самых разных машинах, премиумных и не очень. Конкретное исполнение бывает разное: у одних труба выхлопа просто смотрит в землю, у других глядит в бампер, но с декоративной частью не соединяется. В основе такого подхода – как дизайнерские изыски, так и здравый смысл. Горячая выхлопная труба располагается подальше от пластика, а сам фальшвыхлоп всегда остается чистеньким и эффектно выглядит.
Автоновости
Toyota RAV4
Toyota