Старый Nissan Qashqai получил еще один фэйслифтинг

Конвейерную жизнь паркетнику предыдущей генерации продлили в Китае. Там продажи такого Кашкая стартуют в октябре.

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В Европе Nissan Qashqai перешел в третье поколение еще в 2021-м, а летом года нынешнего «старосветский» кроссовер обновили. В Китае же «третий» паркетник дебютировал только в прошлом году, так что ему рестайлинг пока не положен. Зато местное СП Dongfeng Nissan решило еще раз модернизировать Qashqai предыдущей генерации, который до сих пор в строю. На сертификационных снимках преобразившийся кроссовер второго поколения засветился в июне. Теперь же опубликованы официальные фото. К слову, если старый китайский Кашкай носит «фамилию» Classic, то рестайлинговый получил приставку Glory.

Кроссоверу полностью перекроили переднюю часть, причем он обрел «личико» в стиле «поднебесного» Nissan Pathfinder. Новые фары Nissan Qashqai Glory срослись с радиаторной решеткой, сама решетка стала больше и лишилась хромированной V-образной вставки. Еще заменили бампер. У задних фонарей прежняя форма, но диодная начинка – новая.

Длина Qashqai Glory равна 4407 мм, что на 6 мм больше по сравнению с дореформенной «второй» моделью. Остальные габариты не изменились: ширина – 1837 мм, высота – 1611 мм, колесная база – 2646 мм. Для сравнения, длина актуального «третьего» Кашкая для КНР составляет 4440 мм, расстояние между осями – 2665 мм.

Интерьер тоже переделали. Появился крупный планшет мультимедийной системы, при этом он теперь возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. Под тачскрином установили три круглых дефлектора обдува. Паркетнику также достался новый блок управления «климатом».

По предварительной информации, рестайлинговый «второй» Nissan Qashqai будет доступен с прежним бензиновым атмосферником 2.0 (151 л.с.) и вариатором. Кроссовер третьего поколения в Китае представлен с турбомотором 1.3 (158 л.с.) и CVT. Привод в любом случае только передний.

Старт продаж Nissan Qashqai Glory намечен на середину октября, цен пока нет. Дореформенный кроссовер второго поколения в Китае сейчас стоит от 125 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,66 млн рублей по текущему курсу. Паркетник третьей генерации обойдется минимум в 139 900 юаней (около 1,8 млн рублей).