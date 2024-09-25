Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем. Об этом пишет Газета.ру. Сейчас камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон в руках водителя. Министерство транспорта предлагает расширить перечень до «всех устройств», поскольку руки должны быть полностью свободны во время вождения и быть на руле. Также обсуждают вопрос об обычных сигаретах. До этого стало известно, что в Татарстане запустили обновленный сервис «Народный инспектор». За сообщение в нем о нарушении ПДД татарстанцы будут получать вознаграждение в размере 25% от штрафа.