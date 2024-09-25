Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась до 6,5 тысячи рублей

В России средняя стоимость полиса ОСАГО для водителей категории «В» составляет 6,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

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«По данным финансового маркетплейса »'Сравни»', на данный момент средняя стоимость полиса ОСАГО категории »'В»' составляет 6,5 тыс. рублей, при этом динамика средней цены к прошлому году составила -7%», — указали в маркетплейсе.

Аналитики сервиса отмечают, что в декабре средняя цена полиса ОСАГО может еще снизиться на 500 рублей.

До этого сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом предупредил Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.