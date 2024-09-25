Глава АвтоВАЗа назвал цену нового электрического Lada e-Largus

В Ижевске стартовало серийное производство Lada e-Largus. Цена на электрическую модификацию, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, с учётом субсидий от государства составит 2,99 млн рублей за базовую версию.

Конкретики по конфигурации силовой установки в базовой версии пока нет. Также неизвестны составы комплектаций.

На данный момент известно, что в Ижевске стартовал выпуск e-Largus в двух версиях - цельнометаллический фургон и 5-местный пассажирский универсал.

Также известно, что Lada e-Largus получил тяговые батареи стандартной ёмкости 61 кВт•ч и уменьшенной - 45.7 кВт•ч.

Максим Соколов также отметил, что уровень локализации e-Largus составляет более 80%.