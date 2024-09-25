В России предложено запретить водителям есть и пить за рулем

Эксперт Похмелкин: после запрета курения логично запретить пить и есть. Поправки в ПДД, над которыми работает Минтранс и которые подразумевают запрет на использование электронных сигарет во время вождения, звучит странно и бессмысленно. Тем более что следующим шагом должно стать ограничение на еду, воду и приём лекарств.

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По мнению председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, курение за рулём действительно может отвлекать, однако никак не создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Особенно если речь идёт об «электронках» и вейпах.

«Конечно, любые посторонние действия, которые совершает водитель, отвлекают от дороги, курение тоже. Достал сигарету, поднёс зажигалку, это всё отвлекает. Но тогда этот перечень надо продолжить, почему только сигареты? А есть пирожок, а пить воду, принимать лекарства? Это всё тоже отвлекает. Тогда надо запрещать под угрозой штрафа любые действия, отвлекающие от дороги», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что если авторы инициативы действительно заботятся о безопасности, то нужно не останавливаться на достигнутом и запретить водителям вообще всё. Разумеется, под угрозой штрафов.