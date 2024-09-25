Штраф за повторное управление автомобилем без ОСАГО резко вырастет

За повторное управление автомобилем без ОСАГО штраф вырастет в разы - до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект одобрило правительство (документ есть в распоряжении "РГ"). Он пока еще не внесен в Госдуму, но ожидается, что это случится уже на этой неделе.

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Напомним, сейчас за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, установлен штраф 500 рублей. За управление вовсе без полиса - 800 рублей. Парламент Кабардино-Балкарской Республики предлагает добавить в эту статью новую часть, которая устанавливает ответственность за повторное управление автомобилем без полиса. А именно штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, наличие полиса автогражданки у виновника происшествия защищает потерпевших в ДТП и гарантирует им право на получение возмещения за вред, причиненный здоровью или имуществу, а также здоровью пассажиров.

Однако не все автовладельцы спешат страховать свою ответственность. В результате каждый год растет количество выявленных на дорогах водителей без страховки. Только за прошлый год в России число таких нарушителей превысило 1,5 миллиона. Растет количество дел в судах, когда пострадавшие пытаются с таких незастрахованных получить возмещение ущерба. А длиться такие суды могут годами.

Растет и нагрузка на приставов, которым по решению таких судов приходится работать с должниками. Ну а главное, тем добросовестным автомобилистам, которые могли бы без проблем получить возмещение у страховщика, приходится тратить время, деньги и нервы, чтобы получить его у виновника аварии.

А причина банальна. Нынешний штраф несопоставим со стоимостью полиса. Кроме того, уплатить его можно со скидкой 50 процентов в течение 20 дней с момента вынесения постановления. А это уже 400 рублей. И получается, что дешевле ездить без полиса. Сотрудников ГИБДД на дорогах не хватает, чтобы проверять всех водителей подряд. А камеры на выявление незастрахованных пока не работают.

"Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, поддерживается", - говорится в официальном отзыве правительства.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, РСА уже неоднократно выступал за увеличение текущих размеров штрафов за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, которые не менялись с момента запуска ОСАГО. При этом с того времени средний размер премии вырос в несколько, а то и в пару десятков раз. Вот поэтому в РСА действительно считают, что размеры штрафов за управление транспортом без наличия полисов ОСАГО должны быть приближены к среднему размеру премии по полисам ОСАГО.

Инициатива по введению нового штрафа за повторное нарушение, связанное с отсутствием полиса ОСАГО, правильная, потому что люди, которые допустили это нарушение, действительно не приобретают полисы ОСАГО осознанно, говорят в РСА. Возможно предположить, что человек, который единожды управлял транспортным средством без ОСАГО и был за это оштрафован, просто забыл это сделать. Но если человек дважды был оштрафован за одно и то же нарушение, значит, он действительно некий злостный нарушитель и должен быть наказан уже в большем размере.

В РСА полагают, что данная инициатива должна будет способствовать улучшению ситуации на дорогах и росту приобретения полисов ОСАГО. При этом вопрос с количеством незастрахованных лиц на дорогах нужно решать в комплексе. То есть необходимо не только вводить дополнительный штраф с увеличенным размером, но также делать так, чтобы наказание было неминуемо. Как отметили в РСА, этому будет способствовать запуск проекта по контролю за наличием полиса ОСАГО через камеры. Если человек будет понимать, что ему ежедневно будут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, количество незастрахованных сильно уменьшится.

Напомним, что еще на заре ОСАГО действовал запрет эксплуатации машины без полиса. И сопровождался снятием регистрационных знаков. Не привезешь действующий полис с оплаченным штрафом - номера обратно не получишь. Но после того, как такой запрет эксплуатации ушел, количество застрахованных пошло на убыль. Эффективным способом было бы разрешить задержание такого незастрахованного транспорта. Но с таким предложением пока никто не выступал.