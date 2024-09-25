Для России создадут «злую» версию внедорожника Tank 300

В России появится подготовленный для бездорожья Tank 300.

От стандартных машин подготовленный для суровых вылазок за пределы асфальта вариант будет отличаться силовым обвесом, включающим пороги, бамперы и защиту днища. Также комплект дополнительного оборудования включает шноркель, лебёдку, а также оригинальное крепление запасного колеса, поскольку сами колёса — класса АТ.

Интересно, что заказать внедорожный пакет будет можно даже для «городской» версии City, у которой система полного привода организована вокруг многодисковой фрикционной муфты. У «обычных» Tank 300 — трансмиссия типа «парт-тайм», с жёстким подключением переднего моста.

© Quto.ru

В российском офисе «Тэнка» редакцию Quto заверили, что все изменения будут соответствующим образом сертифицированы, а, значит, покупателю такого автомобиля не придётся заниматься легализацией тюнинг-пакета. Но сроки старта продаж «злых» машин пока неизвестны.

И продолжая тему 4х4. В Казахстане начали продавать Lexus GX третьего поколения. «Внедорожник оказался фантастически дорогим, притом базовая версия лишена очень многих вещей, которые хотелось бы иметь будущему владельцу», — рассказал редакции один из местных дилеров японской премиум-марки.