В Россию привезли внедорожную модификацию Ford Bronco за 16,9 млн рублей

В России появилась в продаже внедорожная модификация Ford Bronco за 16,9 млн рублей.

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Дилер привез в Россию американский рамный внедорожник Ford Bronco в особой версии Raptor для бездорожья по цене 16 880 000 руб. Автомобиль продает дилер в Москве. За эту сумму на вторичном рынке можно купить хорошую двухкомнатную квартиру в российской столице.

Автомобиль продается в версии с бензиновым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 424 л.с., АКП. Привод полный. Ford Bronco Raptor был представлен в 2022 году. Его дизайн выполнен в стилистике пикапа Ford F-150 Raptor.

Это более мощная версия классического Bronco, которую подготовили для экстремального бездорожья. У модели увеличили клиренс, усилили шасси, а также добавили несколько алюминиевых компонентов в раму и кузов, чтобы уменьшить вес внедорожника.