Kia предоставит владельцам EV6 и EV9 доступ к сети Tesla Supercharger, а с января 2025 года электромобили Kia смогут заряжаться на 16 500 станциях.

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Kia объявила о важном обновлении для владельцев электромобилей в США — с января 2025 года они получат доступ к сети Tesla Supercharger. Покупатели моделей EV6 и EV9, приобретённых после 4 сентября, бесплатно получат адаптеры для подключения к зарядным станциям стандарта NACS, что увеличит количество точек быстрой зарядки для них на 83%.

Компания планирует в дальнейшем оснащать свои новые электромобили портами NACS, а уже существующие владельцы смогут приобрести адаптеры у дилеров, сообщает SPEEDME.RU. Этот шаг облегчит доступ к 16 500 станциям по всей Америке, что сделает зарядку более удобной и доступной.