Техасское ателье Hennessey представила Ford F-150 Venom 800

Hennessey представила Venom 800 Ford F-150 — мощный пикап с 811 л.с. и разгоном до 97 км/ч за 3,4 секунды, способный удивить даже суперкаров.

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Техасское ателье Hennessey, известное своими экстремальными модификациями, представило уникальный пикап Venom 800 Ford F-150 Raptor R. Этот суперпикап, мощностью 811 л.с. и крутящим моментом 1026 Нм, разгоняется до 97 км/ч за 3,4 секунды и преодолевает четверть мили за 11,7 секунд — результат, который мог бы позавидовать любой спорткар, сообщает 32cars.ru.

Venom 800 получил шестидюймовую подвеску BDS с амортизаторами FOX, внедорожные шины и 20-дюймовые колеса Hennessey. Каждая из 250 машин будет иметь уникальные элементы дизайна, включая карбоновую решетку и светящиеся эмблемы. Этот пикап превосходит заводской Raptor R с 720 л.с., обеспечивая ещё более захватывающие ощущения от вождения.