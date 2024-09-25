Volkswagen обновит ID.4 и ID.5 к 2026 году для конкуренции с Tesla

Volkswagen готовит обновления ID.4 и ID.5 к 2026 году с улучшенной батареей и дизайном.

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Volkswagen анонсировал обновление своих электромобилей ID.4 и ID.5, которое планируется на 2026 год. Несмотря на спад в сегменте электромобилей в Европе, компания продолжает развивать свои модели, предлагая новые улучшения как снаружи, так и внутри. Ожидаются изменения в дизайне передней панели, обновленная приборная панель и переработанная мультимедийная система, сообщает 32cars.ru.

Одним из ключевых улучшений станет установка новых, более легких батарей на 86 кВт-ч, что увеличит запас хода ID.4 до 615 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка позволит восстановить 80% емкости всего за 26 минут. Тем не менее, VW придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны Tesla Model Y, которая предлагает большее расстояние за меньшую цену, и китайских производителей, таких как Zeekr и ONVO.