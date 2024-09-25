В честь 75-летия в США Volkswagen отправит фанатам партию фирменного кетчупа

В честь 75-летия в США Volkswagen отправит партию фирменного кетчупа, который идеально сочетается с карривурстом, известным фанатам бренда.

© Wikimedia Commons

Volkswagen отмечает свое 75-летие в США необычным образом — отправкой партии фирменного кетчупа для американских гурманов. Немецкий автопроизводитель известен не только своими автомобилями, но и кулинарными изысками, такими как популярные сосиски карривурст. Теперь американцы смогут попробовать специальный кетчуп Volkswagen Gewürz Ketchup, который идеально подходит для подачи к карривурсту, сообщает SPEEDME.RU.

Прошлый год ознаменовался продажей более 8,33 миллиона сосисок, что превосходит продажи таких моделей, как Tiguan и Golf. По словам Рэйчел Залузек, старшего вице-президента Volkswagen в США, этот жест символизирует желание компании поделиться не только машинами, но и уникальной историей бренда, частью которой стал и этот кетчуп.