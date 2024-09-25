В США увидели угрозу в мультимедийных машинах из Китая

В США запретят мультимедийные машины из КНР из-за киберугроз с их стороны. США пугают различные интеллектуальные технологии, которые активно применяются в транспортных средствах из КНР. Специалисты по кибербезопасности бьют тревогу, поэтому уже в начале текущего года власти США сделали официальное заявление о том, что автомобили, имеющие постоянный доступ в интернет, могут передавать персональные данные своих американских владельцев в КНР.

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Также было отмечено, что наличие различных датчиков и камер в китайских машинах делают их «следящими устройствами на колёсах». Чтобы обезопасить себя от одномоментного массового взлома автомобилей из Китая, в Штатах обсуждают вопрос запрета поставок машин с китайским программным обеспечением или соответствующим аппаратным оборудованием. Сюда можно отнести радары и камеры, которые используются в системах полуавтономного вождения, а также устройства, предназначенные для стандарта связи V2X.

Ещё одним веским аргументом запрета названо развитие собственного производства в этой области. Часть американских производителей уже откликнулась на эти заявления и выразила общее мнение по отрасли, что оперативно заместить ряд китайских комплектующих, вызывающих опасения, просто невозможно.

Источники Reuters подчеркнули, что под запрет попадает и программное обеспечение российского происхождения. Сообщается, что в ближайшие пять лет произойдёт полномасштабное развёртывание ограничений.