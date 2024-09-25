Tesla проиграла суд: владельцам выплатят компенсации за "кривые" обновления

Норвежский суд обязал Tesla выплатить компенсации владельцам, пострадавшим от снижения запаса хода и мощности зарядки после обновления.

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Tesla столкнулась с новым судебным разбирательством в Норвегии, где владельцы моделей Model S и Model X добились компенсации за снижение характеристик электромобилей после обновления программного обеспечения. В 2019 году Tesla без предупреждения выпустила обновление, которое повлияло на запас хода и мощность зарядки автомобилей. Это вызвало недовольство сотен клиентов по всему миру, которые подали иски против компании, сообщает SPEEDME.RU.

Апелляционный суд Боргартиг в Норвегии постановил, что Tesla обязана выплатить компенсации по 50 000 норвежских крон (около 4 296 евро) каждому из четырех истцов за снижение мощности зарядки, которое достигло 30%, увеличив время зарядки. Помимо компенсаций, Tesla придется оплатить судебные издержки на сумму около 41 000 евро. Этот прецедент подтверждает, что производитель не имеет права вносить изменения в характеристики автомобилей без согласия владельцев, создавая основу для будущих разбирательств.