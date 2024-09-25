В Москве почти 40 тысяч дорогих машин отправились на штрафстоянки за нарушения. В столичном департаменте транспорта сообщили, что в период с января по август было эвакуировано более 39 автомобилей премиум-класса, водители которых припарковались с нарушениями ПДД.

Сообщается, что чаще всего игнорируют правила парковки владельцы машин Toyota — на их долю пришлось 9,3 тысячи случаев. Кроме того, в лидерах по количеству нарушений значатся BMW и Mercedes — эти легковушки принудительно отправляли на спецстоянку 8,3 и 8,0 тысячи раз.

«Совместно с правоохранительными органами мы следим за соблюдением правил остановки и стоянки в город. Эти правила едины для всех водителей вне зависимости от марки и класса автомобиля. Правильная парковка делает движение в городе безопаснее и улучшает дорожную ситуацию на улицах Москвы», — сообщили в Дептрансе Москвы.

Автомобилистам напомнили, что решение об эвакуации принимает инспектор ГИБДД или МАДИ, а также призвали соблюдать ПДД и быть более внимательными при выборе места стоянки.

Ранее сообщалось, что в РФ водителей начнут штрафовать за курение за рулём. Российским водителям могут запретить использование во время вождения электронных сигарет и вейпов. Соответствующие поправки в ПДД готовит министерство транспорта, причём приравнены курительные принадлежности будут к смартфонам.