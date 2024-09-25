Появился новый способ оплаты проезда по платникам

Россиянам доступен новый способ оплаты проезда по платным трассам. Госкомпания «Автодор» объявила о новом способе оплаты проезда по ЦКАД и М-12 «Восток». Сообщается, что отныне внести платёж можно при помощи портала госуслуг, а новый сервис разработан совместно с Минтрансом и Минцифры РФ.

Для получения оповещений и возможности оплаты проезда гражданам нужно внести данные своего автомобиля в личный кабинет. Информация о совершённой поездке появится в течение суток.

«ГК “Автодор” получает данные о госномере транспортного средства в момент проезда и передает их в единый портал государственных и муниципальных услуг. Информация поступает в госуслуги и другие сервисы, подключённые к системе, включая банки и сервисы по регистрации штрафов, где указаны данные автомобиля. Пользователь оповещается о наличии задолженности и вовремя оплачивает поездку без штрафа», — пояснили в ведомстве.

Оплатить задолженность водителю необходимо в течение 5 дней с момента проезда по платной дороге.

В госкомпании также отметили, что для корректной работы системы может понадобиться обновление мобильного приложения.

Ранее стало известно, что военным, ФСБ и Росгвардии позволят бесплатно ездить по платникам в РФ. Госдума в I чтении приняла законопроект, подразумевающий отмену платы за проезд по скоростным магистралям для ряда ведомств. Предполагается, что речь идёт о чекистах и армии, но окончательный перечень будет подготовлен ко II чтению.