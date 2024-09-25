Volkswagen готовит второе поколение T-Roc с обновленным дизайном и двигателями, сохраняя бензиновые версии перед полной электрификацией линейки.

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Volkswagen приступил к тестам второго поколения своего популярного компактного кроссовера T-Roc, который готовится к выпуску в 2026 году. Несмотря на то, что T-Roc отмечает своё семилетие и остается одной из самых продаваемых моделей в Европе, новое поколение призвано сохранить интерес покупателей перед началом полной электрификации модельного ряда VW. На шпионских фотографиях можно увидеть, как тестируются как нынешняя, так и новая версия T-Roc, сообщает SPEEDME.RU.

Новый дизайн включает более тонкую решетку радиатора и слегка округленные формы кузова. Задние фонари стали уже и, вероятно, будут соединены светодиодной полосой, что придаст автомобилю более широкий и низкий вид. Как внедорожная версия Golf, T-Roc второго поколения, скорее всего, унаследует линейку двигателей, включая бензиновые, дизельные и гибридные версии. Также ожидается появление 2,0-литрового турбомотора с полным приводом и высокопроизводительной версии T-Roc R с мощностью 333 л.с.