Hyundai Ioniq 5 N обновился: дрифт-режим и новые функции за 5,4 млн рублей

Hyundai Ioniq 5 N 2025 года получил настраиваемый режим дрифта, новые функции для трековых заездов и стоит 5,4 млн рублей с учетом субсидий.

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Hyundai обновила свой электрический кроссовер Ioniq 5 N для 2025 модельного года, представив множество новых функций, которые делают его еще более приспособленным для дрифта и гонок. Ключевым новшеством стал настраиваемый режим N Drift Optimizer, который теперь позволяет водителю регулировать вмешательство систем стабилизации на 10 уровнях, сообщает 32cars.ru.

На максимальном уровне программа минимизирует вмешательства, что позволяет лучше контролировать занос. В дополнение к этому появилась система Downshift Memory для трековых заездов, которая предотвращает понижение передачи на высоких оборотах, как в модели Kona N. Искусственный звук двигателя теперь автоматически активируется при включении Launch Control, имитируя турбированный двигатель, а также добавлены новые функции комфорта и безопасности, такие как автоматические дальние фары и система вибрационного предупреждения на руле.

Стоимость обновленного Hyundai Ioniq 5 N в Корее после субсидий составляет около 57 600 долларов, что примерно равно 5,4 миллиона рублей.