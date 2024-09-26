АвтоВАЗ начал принимать предзаказы на электромобиль Lada e-Largus. Прием заказов открыли в тот же день, когда началось серийное производство новой электрической модели. Цены на e-Largus начинаются от 3,9 миллиона рублей за базовую версию, однако с учетом государственных субсидий начальная цена может быть снижена до 2,9 миллиона. Для сравнения: за четыре миллиона рублей в России в настоящее время можно купить китайский Zeekr X с полным приводом и 428-сильной электрической установкой.

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В самом АвтоВАЗе e-Largus называют «первым российским электромобилем с отечественной батареей глубокой локализации». Согласно уточненным данным, пиковая мощность электромотора составляет 120 киловатт (163 л.с.). Батарейный блок состоит из двух литий-ионных аккумуляторов, один из которых находится в моторном отсеке, второй — под полом кузова, там, где у обычного автомобиля с ДВС располагается топливный бак. Запас хода на одном заряде у пассажирского пятиместного универсала составит до 420 километров, а у коммерческой версии — до 320 километров.

Приводятся и динамические характеристики: с места до «сотни» e-Largus разгоняется «менее чем за 10 секунд», а максимальная скорость составляет 145 километров в час. Для сравнения — Ларгусу со 106-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра на разгон до 100 километров в час требуется 13,5 секунды, а его максимальная скорость равна 170 километрам в час.

От спроса и оформленных предзаказов на Lada e-Largus будет зависеть объем выпуска электрокаров на заводе в Ижевске. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, до конца текущего года с конвейера сойдет несколько десятков экземпляров модели.

За 2,9 миллиона рублей (с учетом субсидии) россиянам предлагают оформить заказ на коммерческий вариант e-Largus, а стоимость пассажирского универсала еще не объявили. Нет информации и о запуске полноценных продаж.