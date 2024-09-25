Skoda раскрыла дату премьеры недорогого кроссовера Elroq

До дебюта нового недорого кроссовера Skoda осталось меньше недели. Об этом объявила сама чешская марка, опубликовав свежий тизер и видео, в котором раскрыла детали экстерьера модели под названием Elroq. Также Skoda озвучила дату премьеры: она запланирована на 1 октября 2024 года и пройдет в самом центре Праги. Публике представят медиакуб, на котором кроссовер можно будет впервые рассмотреть крупным планом.

© Motor.ru

Кроссовер будет оформлен согласно новому дизайнерскому языку Skoda Modern Solid: автомобили марки отныне будут выглядеть более лаконично и современно. Новые тизеры демонстрируют передок, названный Tech-Deck Face, с «пунктирной» матричной оптикой, похожие фонари, сохранившие характерный для Skoda С-образный мотив, и дизайн колесных дисков.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

Elroq — полностью электрический компактный кроссовер. Он будет построен на платформе MEB, разработанной Volkswagen. Заявлены четыре силовых установки с одним и с двумя двигателями мощностью от 170 до 299 лошадиных сил. Базовый электрокар получит батарею емкостью 52 киловатт-часа в сочетании со 170-сильным мотором на задней оси. А самый большой аккумулятор, емкость которого не называется, обеспечит автомобилю до 560 километров хода без подзарядки.

Elroq благодаря габаритам и малому радиусу поворота станет «идеальным компаньоном как для приключений на открытом воздухе, так и для езды по городу», заверяет Skoda.

Тизерная кампания Elroq началась еще в мае нынешнего года. Позже Skoda опубликовала снимки, показала эскизы салона и экстерьера. Elroq, к дебюту которого Skoda столь тщательно подогревает публику, станет первой из шести новых моделей, выпуск которых запланирован на ближайшие годы.