Названы самые ненадежные автомобили в 2024 году

Подборку автомобилей в каждой из категорий, от покупки которых лучше отказаться, по данным британского портала What Car? составил сайт Autonews.

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Худшим выбором среди кроссоверов с пробегом стал Nissan X-Trail, у которого хорошее качество сборки и оснащение, но минусов куда больше: тесный салон, слабая "шумка", посредственная управляемость, малый ресурс агрегатной базы. Отметим, что речь идёт о 7-местной версии кроссовера.

Наименее рекомендуемым в качестве покупки семейного кроссовера стал Jeep Compass. Его не жалуют за плохую управляемость и ненадёжные двигатели, плюс цена на фоне конкурентов всё-таки высоковата. Ещё один "Джип" - Renegade, удостоился звания худшего компактного SUV. Модель подвела надёжность моторов и аскетичный салон.

Также в списке оказалось две модели Genesis: G70 признали худшей покупкой, если рассматривать премиум, а G70 Shooting Brake стал худшим универсалом, вместо которого рекомендуют рассмотреть Volkswagen Passat и Skoda Octavia.

Электрический минивэн Mercedes EQV занял последние место в рейтинге самых лучших и надежных семиместных автомобилей. Он имеет просторный салон, но на этом его преимущества заканчиваются. К минусам отнесли малый запас хода на электротяге, не очень шуструю мультимедиа и высокую стоимость.

Худшим хэтчбеком назван Kia XCeed, который при всей своей оригинальности, говорят эксперты, не стоит переплаты по сравнению с обычным "Сидом" (но напомним, что это действительно разные модели).

Ну а Lexus UX 300e впечатлил экспертов меньше всего, если говорить об электрических кроссоверах. Дело в малом запасе хода, медленной зарядке, мультимедиа с глюками, другими словами, "весьма посредственный автомобиль".